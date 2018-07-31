Trump: Avrupa, ABD'den yüksek miktarlarda LNG alacak

ABD Başkanı Trump, AB'nin ABD'den yüksek miktarda LNG ithal etmesi konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile anlaştığını, bunun için Avrupa'nın farklı yerlerine en az 9 yeni liman inşa edileceğini ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'yi Washington'da ağırladı.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, AB'nin ABD'den yüksek miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal etmesi konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Calude Juncker ile anlaştığını belirtti.

Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) hakkında da konuşan Trump, "rakip projenin" gerçekleşmesini umduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Evet, Sayın Başbakan, umarım o rakip boru hattını yapmaya muvaffak olursunuz. Ve biz de çoktandır Avrupa Birliği ile birtakım yerlere, maliyetini kendilerinin ödeyeceği, en az 9 en fazla 11 adet yeni liman yapmaları konusunda konuşuyoruz. Böylece Avrupa'nın çeşitli bölgelerine gemilerle LNG ihraç edebileceğiz. Ve bu daha fazla rekabet anlamına gelecek"

Trump, Juncker ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan benzeri bir açıklamada bulunmuş ve "AB temsilcileri bana harika çiftçilerimizden soya fasülyesi derhal başlayacaklarını söyledi. Ayrıca, yüksek miktarlarda LNG alacaklar!" ifadelerini kullanmıştı.

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

TRANS ADRİYATİK VE KUZEY AKIM 2 İLE REKABET

TAP, Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 bölgesindeki doğalgaz yataklarını, Yunanistan ve Arnavutluk'tan geçerek İtalya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak.

Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 ise ABD Başkanı'nın daha sert tepki gösterdiği bir proje.

Rus Gazprom, Fransız Engie, Avusturyalı OMV AG, Alman Uniper ve Wintershall ve Hollanda-İngiliz Royal-Dutch Shell'in dahil olduğu Kuzey Akım 2 konusunda Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, Brüksel'deki NATO zirvesinde ağır sözlerle hedef amıştı. Trump, enerji bağımlılığı sebebiyle "Almanya'nın Rusya'nın kontrolünde olduğunu" iddia etmişti.



Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) beklentilerine göre, Avrupa'nın LNG ithalatı 2040'a kadar 2016'daki seviyesinin yüzde 20'si civarında artacak.

