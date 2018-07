Trump: Avrupa, ABD'den yüksek miktarlarda LNG alacak

ABD Başkanı Donald Trump, dün İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'yi Washington'da ağırladı.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, AB'nin ABD'den yüksek miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal etmesi konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Calude Juncker ile anlaştığını belirtti.

Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) hakkında da konuşan Trump, "rakip projenin" gerçekleşmesini umduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Trump, Juncker ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan benzeri bir açıklamada bulunmuş ve "AB temsilcileri bana harika çiftçilerimizden soya fasülyesi derhal başlayacaklarını söyledi. Ayrıca, yüksek miktarlarda LNG alacaklar!" ifadelerini kullanmıştı.

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG!

