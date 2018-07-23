ABD-Çin ticaret gerilimi LNG fiyatlarını etkileyecek

LNG ticaretinin ABD-Çin ticaret gerilimi dolayısıyla ciddi bir dalgalanma yaşayabileceğine dikkat çekiliyor. LNG hala Trump’ın gümrük tarifesi listesinde bulunmuyor. Ancak bu durum değiştiği takdirde fiyatların artması beklentisi yüksek.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı gittikçe derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin’in ithalatında 500 milyar dolarlık tarife uygulamasına “gitmeye hazır” olduğunu söyledi. Bu ayın başlarında, ABD Çin’den ithal ettiği propan ve bütan da dahil olmak üzere 34 milyon dolarlık ürüne ek vergiler koydu. Trump yönetiminin koyduğu gümrük tarifeleri hala sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) kapsamıyor. ABD’nin, Çin’e LNG ihracatı, Çin’in diğer ülkelerden LNG ithalatıyla karşılaştırıldığında çok da önemli gözükmese de olası bir gümrük tarifesi konması durumunda fiyatların artması kaçınılmaz. (Mevcut durumda Çin LNG ithalatının önemli bir bölümünü Avustralya ve Katar'dan sağlıyor.)

Avrupa'nın, Rusya'dan doğalgaz taşımaya yönelik ikinci boru hattı projesi, Kuzey Akım 2, olası bir ABD yaptırımları ile askıda kalmış durumda. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yükselen ticaret gerilimlerini bastırmak amacıyla bu hafta Trump ile bir araya gelecek.

Energy Aspects Ltd’nin doğalgaz, karbon ve kömürden sorumlu yöneticisi Trevor Sikorski Bloomberg’e konuyla alakalı verdiği demeçte “Eğer yüzde 10'luk bir tarife bile uygulansa, bu muhtemelen diğer Doğu Asya alıcıları ile kargo takaslarını da beraberinde getirecektir. Ancak bu tür değişimler Çin menşeli firmaların maliyetlerini artıracak” dedi. Her durumda, Kuzey Doğu Asya pazarının talebi karşılamak için ABD’ye ihtiyacı olacağını vurgulayarak bölgeye toplam ABD sevkiyatlarının sayılarının değişmemesi gerektiğini ifade etti.