Trump, ülkesinin BM Daimi Temsilcisi ve Adalet Bakanı adaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı için William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu. Trump, ayrıca ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına George H. W. Bush döneminde de bu görevi yürüten William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

Trump'ın "İlk günden bu yana bu görev için benim ilk tercihimdi" sözleri ile çağrıda bulunduğu Barr, 1991-1993 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Barr, ayrıca 1973-1977 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) da görev almıştı.

Trump, ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar'ın ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın Sessions'ın görevine son vermesine özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

BM TEMSİLCİLİĞİNE NAUERT

Trump ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi görevine de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'i aday göstereceğini açıkladı. Nauert'in ''zayıf öz geçmişi'' nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar ''en tecrübesiz'' BM büyükelçilerinden biri olacağı belirtiliyor.

Daha önce ABD'de bulunan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesindeki isimlerden Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.