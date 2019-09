Sputnik Moldova’nın yöneticisine kara para aklama suçlaması

Moldova’da rüşvet soruşturması yürüten savcılar, Rusya'ya bağlı haber ajansı Sputnik Moldova’nın müdürü Vladimir Novosadiuc'u hakkındaki kara para aklama suçlamaları üzerine gözaltına aldı.

Sputnik Moldova yöneticisine yönelik suçlamalar, uluslararası soruşturma şirketi Kroll'ün kendisini ve karısını, 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen “Büyük Vurgun”a karışanlar arasında vermesi üzerine başladı. Söz konusu “Büyük Vurgun” sırasında Moldova bankacılık sisteminden bir milyar dolarlık para çalınmıştı.

Eşi Rita Tvik, hırsızlığın arkasındaki iş adamı, politikacı ve hapishanedeki beyni olan Ilan Şor'un babasının biyografisi olan 'Hayat ve Kader' adlı kitabın yazarı. Aynı zamanda Novosti-Moldova Haber Ajansı'nın kurucusu.

Moldova basınında çıkan haberlerde, Rita Tvik ve eşi Vladimir Novosadiuc'un Şor'un iki televizyon kanalını devralmasına yardım ettiği iddia edildi.

Haziran 2017'de mahkemeler Şor'u dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak temyiz sonucu serbest kaldı ve siyasi faaliyetlerine devam edebildi.

FİKİR BABASI OLMAKLA SUÇLANAN ŞOR İSRAİL'E KAÇTI

Şor daha sonrasında memleketi Orhei belediye başkanı ve Şubat 2019'dan itibarende kendi adına kurduğu Şor Partisi için meclis yardımcısı olarak görev yaptı.

Ancak, bu yılın haziran ayında, Demokrat Parti liderliğindeki Vladimir Plahotniuc hükümetinin yıkılmasının ardından Şor, İsrail'e kaçtı. Moldova şimdi Avrupa yanlısı ACUM bloğu ve Rus yanlısı PSRM koalisyonu tarafından yönetiliyor.

Sputnik Moldova'nın direktörü RIA Novosti ajansına “Büyük Vurgun” ile ilgisi olmadığını söyledi. Yalnızca kendisinin ve eşinin, programa dahil olan üç bankadan biri olan Unibank'ta hissedar olduğunu söyledi.

'HİÇBİR ŞEY BULAMADILAR'

Sputnik Moldova’nın yöneticisi “Sabah yedide arandım. Hiçbir şey bulamadılar, savcılığa sorgu için gittim… Suçlu olmadığımı söyledim. Kendimi suçlu hissetmiyorum. Dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandım. Unibank'ın kurucuları arasındaydım. Benim görevim genel kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmaktı” dedi. Novosadiuc, gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanmadı ancak 60 gün boyunca ülkeden ayrılması yasaklandı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: OLAYI TAKİP EDECEĞİZ

Sputnik yöneticisi, Şor partisinden iki milletveilinin tutuklanmasının ardından gözaltına alındı. Şor Partisi milletvekilleri Marina Tauber ve Reghina Apostolova'nın isimleri Kroll raporunda para aklama şemasının faydalananları olarak ortaya çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Novosadiuc’un davasını takip ettiğini açıkladı. Avrupa Güvenlik ve İişbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir de soruşturma hakkındaki endişelerini dile getirdi.

AGİT temsilcisi, Twitter üzerinden “Sputnik Moldova yöneticisi aleyhinde başlatılan soruşturma hakkında endişeliyim. Vladimir Novosadiuc, Moldova'nın kolluk makamları tarafından gözaltına alındı ve sorgulandı. Davanın durumu hakkında daha çok bilgi edineceğiz” dedi.

I am concerned about the investigation launched against the head of @sputnikmoldova, Vladimir Novosadiuc, who was detained and questioned by the law enforcement authorities of #Moldova today. Looking for more information about the circumstances of the case.

