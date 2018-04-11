soL HD | Filistinli rapçiden Gazze sınırında klip

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında başlattıkları 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamındaki gösteriler devam ederken, rap şarkıcısı İbrahim Guneym saldırılar sırasında çektiği bir klibi yayımladı.





MC Gazze olarak tanınan rapçi, 30 Mart’tan bu yana süren “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerinde Gazze sınırında çekilmiş klibini sosyal medyadan yayımladı. Guneym, şarkısını İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülen gazeteci Yasir Murteca’ya adadı.

Klipte yanan lastiklerin ve İsrail askerlerinin saldırılarının arasında görülen Guneym, şarkısında şu sözleri dile getiriyor:

“Ülkemiz çağırdı

Biz de çağrıya yanıt verdik

Gençlerimizi vuran

Keskin nişancıların ateşinden korkmadık

Ateşe göğüs geriyoruz

Yanan lastiğin dumanlarıyla birlikte

Cesaretim tam

Beni ya da seni alsalar da

Ülkeme dönüyorum”

Filistinlilerin Toprak Günü olan 30 Mart cuma günü başlattıkları ve İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs'a dek devam edecek 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde İsrail'in saldırıları hız kesmiyor.

“Büyük Dönüş Yürüyüşü” 30 Mart’tan başlayarak Gazze sınırında kitlesel eylemlere konu oldu. Çok sayıda Filistinlinin İsrail askerlerince katledilmesiyle devam eden olaylarda, basın yeleği ve kaskı takan gazeteci Murteca da doğrudan hedef alınarak öldürüldü.

TOPRAK GÜNÜ

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.