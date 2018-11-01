SDG: Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e operasyonları durdurduk

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'e karşı operasyonları askıya aldığını ABD'ye bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "son ikaz" açıklamalarını takiben Türk ordusununZor Mağar bölgesinin ardından Kobani'yi de obüs ateşine tutmasına Suriye Demokratik Güçleri tepki gösterdi.

Sputnik'in haberine göre Çarşamba günü Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonları askıya aldığını duyuran SDG, bunun "'geçici' bir durum olduğunu" ifade etti, ancak "Türkiye'nin saldırıları durana kadar operasyonların başlamayacağını" öne sürdü.

Anadolu Ajansı, TSK'nin Kobani'ye açtığı ateşte 4 YPG'linin öldüğünü duyurmuştu.

'CİHATÇILARLA KOORDİNASYON HALİNDE' SUÇLAMASI

Diğer yandan Ankara'yı provokasyonla suçlayan SDG, IŞİD'in son dönemde karşı saldırıya geçmesiyle eş zamanlı olarak Türkiye'nin "cihatçılarla koordinasyon halinde" vurduğunu iddia etti.

'İstanbul'da düzenlenen dörtlü Suriye zirvesinin ardından TSK'nin Rojava'daki YPG mevzilerine saldırılarının başladığı' dile getirilen DSG açıklamasında şöyle denildi:

"Uluslararası topluma, Türk devletinin Kuzey Suriye’nin güvenli bölgelerine yönelmesini kınaması için çağrıda bulunuyoruz. Uluslararası koalisyonu da IŞİD teröristlerine destek veren Türkiye’nin düşmanlığına karşı tavırlarını netleştirmeye çağrıyoruz."

ABD: GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ DAHA İYİ OLUR

ABD Dışişleri Sözcüsü Robert Palladino, çarşamba günü "ABD personelinin bulunduğu Suriye'nin kuzeybatısına tek taraflı askeri saldırılar, her kim düzenlerse düzenlesin, bizim için büyük endişe kaynağı" diyerek şöyle konuştu:

"Güvenlik endişesi yaratan konularda ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve görüş alışverişi daha iyi bir yaklaşım olur."