Rusya: Tek taraflı yaptırımları tanımıyoruz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İran'a yönelik yaptırımlar hakkında "Rusya, tek taraflı olarak uygulanan yaptırımları tanımıyor" dedi.

ABD'nin pazartesi gününden itibaren İran'a uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımları değerlendiren Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "İran'la işbirliği geliştirmeye devam etmemize imkan sağlayacak mekanizmalar bulmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Rusya ve İran arasındaki ticaret hacmini artırmak için kurulan 'petrol karşılığı mal' mekanizmasının İran'a petrol gelirlerinin bir kısmını Rus mallarının ödemesini yapmak için kullanma fırsatı sunduğunu kaydeden Novak, "Yaptırım koşulları altında yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan, tek taraflı olarak uygulanan yaptırımları tanımıyor. Bu yöntemlerin yasadışı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın enerji ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.