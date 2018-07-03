Pompeo, nükleer iddialarının ardından KDHC’ye gidiyor

Trump ile Kim Jong-un'un Singapur’da bir araya geldiği zirvenin ardından ABD’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne ilk üst düzey ziyareti Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından bu hafta gerçekleştirilecek. Ziyarette KDHC’nin nükleer programını hızlandırdığı iddialarının görüşülmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump ve Kim Jong-un’un Singapur’da gerçekleştirdikleri zirvenin ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile ilk üst düzey görüşmeyi bu hafta askerden arındırılmış bölgede gerçekleştirecek. Ziyarette KDHC’nin nükleer programını hızlandırdığı iddialarının görüşülmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Tokyo’ya geçeceği bildirilen Pompeo, burada Japonya ve Güney Kore liderleri ile bir araya gelerek KDHC’nin nükleer silahlardan arındırılmasına dair mutabakatın son halini paylaşacak.

‘KDHC NÜKLEER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR’ İDDİASI

Singapur zirvesinin ardından Twitter’dan “Artık nükleer bir tehditten söz edemeyiz” açıklaması yapan Trump’ın aksine ABD istihbaratı geçtiğimiz günlerde KDHC’nin nükleer ve füze programları durdurmanın aksine hızlandırdığını iddia etmişti. Wall Street Journal’ın Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından analiz edilen uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde ise, KDHC'nin Hamhung'da katı yakıtlı balistik füze üreten tesislerini giderek genişlettiği iddiasına yer verildi.

Güney Kore medyasının aktardığı habere göre ise, CIA’in Kuzey Kore Departmanı şefi Andrew Kim ile ABD’nin kıdemli arabulucusu Sung Kim, Panmunjom’da bulunan askerden arındırılmış bölgede KDHC’li mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.