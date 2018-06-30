ABD istihbarat yetkilileri: KDHC bizi kandırıyor

ABD istihbarat yetkililerinin, KDHC’nin Trump’ı kandırdığına ve ülkedeki gizli tesislerde uranyum zenginleştirmeyi sürdürdüğüne inandıkları belirtildi.

ABD’li istihbarat yetkilileri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin gizli tesislerde geçen aylarda nükleer silahlar için uranyum zenginleştirme programına hız verdiğini ileri sürdü.

NBC News’a konuşan ABD istihbaratından yetkililer, Donald Trump’ın “artık bir nükleer tehdit olmadığı” yönündeki sözlerinin aksine KDHC’nin “gizli tesisler”de nükleer geliştirmeye devam ettiğini ve ABD’yi kandırdığını iddia etti.

Kanalın adını açıklamadığı ABD istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre, son uydu görüntülerinde Yongbyon'daki nükleer yakıt üretim tesisinde hareketlilik saptandı. Ayrıca ABD istihbaratı Yongbyon dışında KDHC’nin birden fazla gizli tesisi bulunduğuna da inanıyor.

NBC News, konuştuğu yetkililerden birinin “ABD'yi kandırmaya çalıştıkları yönünde kesin kanıt var” dediğini aktardı. Buna göre ABD istihbaratı KDHC’nin tesis, silah ve füze sayısı konusunda kendilerini kandırdığına inanıyor.

NBC News’un haberine ilişkin CIA ve Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun müzakerelerin devamı için Temmuz ayının ortasında yeniden Pyongyang’a gitmesi bekleniyor.

KDHC lideri Kim ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada “Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için çalışma” kabul edilmişti.