Trump: KDHC ile anlaşma işe yaramayabilir

ABD Başkanı Donald Trump Fox News’a verdiği mülakatta KDHC ile olası bir nükleer anlaşmanın ‘işe yaramayabileceğini’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’a verdiği mülakatta Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’yle (KDHC) ilgili soru üzerine anlaşmanın “işe yaramamasının mümkün olduğunu” söyledi.

Trump’ın açıklaması, ABD istihbarat yetkililerinin, KDHC’nin halihazırda uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğüne ve ABD’yi kandırdığına ilişkin iddialarının basında çıkmasından bir gün sonra geldi.

Fox News’un, KDHC lideri Kim’e güvenip güvenmediğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, “Onunla bir anlaşma yaptım, el sıkıştık, gerçekten bu niyette olduğuna inanıyorum” dedi ve anlaşmanın işe yaramamasının da “mümkün” olduğunu dile getirdi.

'SİNGAPUR'DA HİÇBİR ŞEY VERMEDİM'

Singapur’daki zirvede KDHC’ye “hiçbir şey vermediğini” söyleyen Trump “Oraya gittim. Yani gazeteler diyor ki ‘oraya gitti’, yani Singapur’a gittim ve bir toplantı yaptık. Bir şey yapmadık” diye konuştu.

Mülakatta Güney Kore ile askeri tatbikatı durdurmasıyla ilgili soru üzerine de Trump, savaş oyunları olarak nitelediği tatbikatların çok pahalıya mal olduğunu belirterek “Her altı ayda bir orada her yere bomba yağdırıyorlar. Bunu yapmak inanılmaz pahalı” diye konuştu.