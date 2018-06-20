'Pompeo Kim'e 'seni hala öldürmeye çalışıyorum' dedi, ikisi de güldüler'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, KDHC lideri Kim Jong-un'a 'seni hala öldürmeye çalışıyorum' dediği, Kim ve Pompeo'nun buna güldükleri öğrenildi.

Eski CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lider Kim Jong-un ile görüşmesine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Pompeo, görüşmeler başlamadan önce KDHC'de "rejim değişikliği" istediklerini belirterek, "Kuzey Kore halkı eminim ki harika insanlardır ve Kim'in gittiğini görmekten çok memnun olurlar" demişti.

Kim'in görüşmeler sırasında Pompeo'ya bu ifadelerini sorduğu öğrenildi. Pompeo'nun ekibinden Vanity Fair'e konuşan bir isim, Pompeo'nun bu sözler karşısında ciddiyetini bozmadan "Seni hala öldürmeye çalışıyorum" dediğini, bu sözlerin ardından Pompeo ve Kim'in güldüğünü açıkladı.

Pompeo, daha önce Kim Jong-un yönetimini sonlandırmanın ABD için olumsuz sonuçları olabileceğini de söylemişti.