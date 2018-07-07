Pompeo 'ilerleme kaydettik' dedi, KDHC tersini düşünüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, KDHC ziyareti sırasında ilerleme kaydettiklerini ve Kim Jong-un’un hâlâ kararlı olduğunu söyledi. Ancak KDHC'nin resmi devlet ajansına göre Pyongyang Pompeo'nun ziyareti sırasındaki müzakerelerden çıkan sonucun 'son derece sıkıntılı' olduğunu açıkladı.

Trump ile Kim Jong-un zirvesinin ardından ABD’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (KDHC) ilk üst düzey ziyareti Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından gerçekleşti. Pompeo ziyaretin ardından olumlu açıklamalarda bulunsa da KDHC'nin tam tersi fikirde olduğu ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerin sonucunun "son derece sıkıntılı" olduğunu açıkladığı bildirildi.

Pyongyang’a bir buçuk günlük ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan Pompeo, “Tartışmalarımızın her aşamasında ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum” dedi. KDHC’nin nükleer silahlardan arındırılması süreci ve füze denemelerinin bildirimi sırasında süren müzakerelerde “iyi vakit geçirdiğini” belirten Pompeo, “Bunlar karmaşık meseleler ancak neredeyse asıl konuların tümünde ilerleme kaydettik” dedi.

‘KİM HÂLÂ KARARLI’

KDHC’nin nükleer silahlardan arındırılma konusundan uzaklaşmadığını belirten Pompeo, “Hayır, Başkan Kim hâlâ kararlı” ifadelerini kullandı. Singapur zirvesinin ardından Twitter’dan “Artık nükleer bir tehditten söz edemeyiz” açıklaması yapan Trump’ın aksine ABD istihbaratı geçtiğimiz günlerde KDHC’nin nükleer ve füze programları durdurmanın aksine hızlandırdığını iddia etmişti.

Kore Savaşı sırasında ölen ABD askerlerinin cenazelerinin iadesiyle ilgili de tarafların uzlaşmaya vardığı, cenazelerin ABD’ye tesliminin 12 Temmuz’da devam edeceği duyuruldu.

Basın toplantısında Pompeo’nun ardından konuşan KDHC İstihbarat Dairesi eski başkanı Kim Yong-çol ise “Bir sonuç üreteceğiz” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri sözcüsü Heather Nauert’in verdiği bilgiye göre Pompeo, bu yıl daha önce gerçekleştirdiği iki ziyaretindeki gibi Kim Jong-un ile bir araya gelmedi.

KDHC: TEK TARAFLI NÜKLEERSİZLEŞME ISRARI SÜRECİ AKAMETE UĞRATIR

Öte yandan KDHC'nin resmi haber ajansı KCNA, Pyongyang'ın müzakerelerden çıkan sonucu "son derece sıkıntılı" bulduğunu bildirdi. Habere göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyareti sırasında tek taraflı nükleersizleşme talebinin KDHC'nin nükleer programını "kesin ve geri dönülmez biçimde" son verme kararını akamete uğratabileceği uyarısında bulundu. KCNA'nın haberinde dışişleri bakanlığından ismi verilmeyen bir sözcünün, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda "en hızlı çözümün" iki tarafın da karşılıklı adım atmasıyla gerçekleşeceği görüşüne yer verildi.