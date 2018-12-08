Paris’te Sarı Yelek eylemlerinde ‘dördüncü perde’

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemleri bugün dördüncü haftasına girerken, Paris’te Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi dahil birçok turistik mekan kapatıldı. Sarı yeleklilerin istifasını istediği Cumhurbaşkanı Macron dün polis merkezini ziyaret etti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek hareketinin eylemleri bugün dördüncü haftasına giriyor.

Başkent Paris’te düzenlenecek eylem öncesinde Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi başta olmak üzere tüm turistik merkezler kapatılırken, geçen haftalarda eylemlerin yoğunlaştığı Şanzelize Bulvarı'ndaki dükkanlar da bugün kapalı. Bazı dükkanlar vitrinlerini tahtalar ve tel örgülerle kapattı.

Paris'in Garnier ve Bastille opera binalarındaki programlar iptal edilirken, Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Fransa genelinde 89 bin polisin, Paris’te ise 8 bin polisin Sarı Yelek eylemleri için görevlendirildiği açıklandı. Polis, Elysee Sarayı'na çıkan yollardan geçen yayaların çantalarını arıyor.

Sarı yeleklilerin istifasını istediği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün Paris’te polis merkezini ziyaret etti.

‘HÜKÜMET PARİS’TE TUZAK HAZIRLIĞINDA’

Hükümetin eylemcilerin, Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan Elysee Sarayı’nı basacağı, hükümeti devirmek için silahlı eylem hazırlığı olduğu yönünde iddialarının ardından bazı Sarı Yelek hareketi liderlerinin sosyal medya hesaplarından “Hükümet Paris’te tuzak hazırlığında. Paris dışında toplanalım” çağrısı yaptığı bildirildi. Hareketin bazı liderleri ise sosyal medyada Elysee Sarayı’na gitme çağrısı yapıyor. Sarı Yelekliler bugün yapılacak eylemi “Dördüncü Perde” olarak adlandırıyor.

GÖZALTILAR

Adalet Bakanı Nicole Belloubet, sosyal medya üzerinden şiddet çağrısı yaptığı öne sürülen 10 kişinin önlem amaçlı olarak gözaltına alındığını açıkladı. Daha önce eylemcileri “darbeci” ilan eden Le Figaro gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise eylem öncesi Paris’te son birkaç saat içerisinde 34 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, son üç haftadır yaşanan gösterilerin "bir canavar" ortaya çıkardığını ileri sürerek, bugünkü gösterilere katılacaklar arasında şiddet yanlısı aşırıcıların bulunacağını iddia etti.

MACRON HAFTA BAŞINDA KONUŞACAK

Öte yandan eylemlerle ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Macron’un önümüzdeki hafta başında Sarı Yelek hareketiyle ilgili bir konuşma yapması bekleniyor. Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Melenchon, Macron için geçtiğimiz hafta gerçekleşen G20 zirvesine atıfla “Macron hâlâ Arjantin’de mi?” yorumunda bulundu.

MACRON'A GÜVENSİZLİK OYU ÖNERGESİ

Öte yandan dün Fransa Parlamentosu'ndaki üç partinin, Macron hükümetine karşı güvensizlik oyu önergesi vermek için anlaştığı bildirildi. BFMTV kanalının haberinde, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (La France Insoumise), Fransa Komünist Partisi ve Sosyalist Partisi liderlerinin, Macron hükümetine karşı güvensizlik oyu önergesi vermek için anlaştığı belirtildi.

TALEPLER

17 Kasım’da başlayan eylemlerde Fransa’da araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yeleklerini giyen eylemciler, akaryakıt zamlarının geri çekilmesini, Macron’un istifasını, emekli maaşları ve asgari ücretin yükseltilmesini ve varlık vergisinin yeniden getirilmesini talep ediyor. Hükümet geçen hafta akaryakıt vergilerine zammı 2019 yılı bütçesinden çıkardığını açıklamıştı.