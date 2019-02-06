Papa ilk kez rahibelere cinsel istismarı kabul etti

Papa Francis çocuk istismarından sonra katolik kiliselerinde din adamlarının rahibelere yönelik cinsel istismarını kabul etti.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, çocuklara yönelik cinsel istismardan sonra rahibelere yönelik cinsel istismarı ve bir vakada seks köleliği yaşandığını kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Papa Francis, kiliselerde rahipler tarafından rahibelere uygulanan cinsel istismar suçlarını ve bir vakada rahibelerin seks kölesi olarak istismara uğradıklarını kabul etti.

BBC’nin haberine göre ilk defa bir papa, kiliselerde rahibelere yönelik cinsel istismar vakalarını kabul etti.

Papa Francis, Kilise’nin bu soruna eğildiğini ancak sorunun hâlâ devam ettiğini de söyledi.

Geçen kasım ayında Katolik Kilisesi’nin küresel rahibeler organizasyonu kilisede cinsel istismarı açıklamaktan kendilerini alıkoyan “sessizlik ve gizlilik kültürünü” kınadıklarını açıklamıştı.

Papa Francis’in açıklamaları Katolik Kilisesi’nde dünya genelinde çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismar suçlarına yönelik davaların ardından geldi.

Papa Francis dün gazetecilere yaptığı açıklamada, rahibelere cinsel istismar sorununun köklerinin “kadınları ikinci sınıf olarak görmekte” yattığını kaydetti.

Rahibelerin rahipler ve piskoposlar tarafından cinsel istismara uğradıklarını kabul eden Papa Francis, kilisenin bu durumun farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Bazı din adamlarının bu nedenle görevlerinden alındıklarını söyleyen Papa Francis, kendisinden önceki Papa Benedikt’in de 2005 yılında rahibelerin seks kölesi olarak kullanılmasının altyapısını oluşturan dinsel ast-üst yapısını ilga etme cesareti gösterdiğini söyledi.

Papa Francis geçen ağustos ayında İrlanda ziyareti sırasındaki konuşmasında, kilise yetkililerinin çocuklara yönelik cinsel istismarının "acı ve utanç kaynağı olmayı sürdürdüğü" açıklaması yapmıştı.