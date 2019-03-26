New York’ta kızamık salgını: Aşısız çocukların kamusal alana çıkışı yasaklanacak

ABD’de New York’ta bir belediye, kızamık salgınının baş göstermesinin ardından aşılanmamış çocukların tüm kamusal alanlara girişini yasaklamanın yanı sıra olağan üstü hal ilan etmeye hazırlanıyor.

New York’a bağlı Rockland Belediyesi yöneticisi Ed Day, aşılanmamış çocukların kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı alabilmesi için önümüzdeki gün gece yarısında başlayacak ve 30 gün boyunca uygulacak ilçe bazında olağanüstü hal ilan etmeyi planladıklarını açıkladı.

Rockland halk sağlığı yetkilileri, ülkedeki aşı karşıtı hareketinin ve kızamık salgınlarının arasındaki bağlantıyı ettiklerini duyurdu.

AŞIDAN ÖNCE YILDA 3-4 MİLYON VAKA GÖRÜLÜYORDU

Geçtiğimiz haftanın sonunda, ilçe yönetimi internet sitesine göre Manhattan'ın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Rockland'de 150'den fazla vaka doğrulandı. Veriler, bu vakaların yüzde 82'sinden fazlasının tek bir doz MMR aşısı almadığını ve en fazla vakanın yüzde 45 oranıyla 4-18 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü gösterdi. Kızamığın çabuk bulaşan ve yaygınlaşan bir hastalık olduğu biliniyor.

Kızamık aşısının ABD’de 1963 yılında yayılmasından önce, çoğu çocuk hastalığa yakalanıyordu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden gelen verilere göre, ABD'de her yıl yaklaşık 3 milyon ila 4 milyon hasta gözlemlenmekteydi.

2000 YILINDA SONLANMIŞTI

2000 yılında ebeveynler çocuklarını aşılamaya başladıktan yaklaşık 40 yıl sonra ABD'de kızamığın ortadan kaldırıldığı ilan edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verileri, 2000'den 2018'e kadar, ABD'de yılda ortalama 140 kızamık vakası olduğunu göstermekte.

18 yıllık zaman dilimi içerisinde kaydedilen biri 2002'de, biri 2003'te ve biri de 2015'te olmak üzere üç ölüm vakası vardı.

Ancak aşı karşıtlığı sebebiyle ülkede tekrar kızamık salgını yaşanmaya başladı.