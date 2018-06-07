Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının notunu düşürdü.
Kurum, notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.
Moody's'den yapılan açıklamada, "not düşürmelerin, kurumların fonlama profilleri üzerinde olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye'nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı" belirtildi.
Öte yandan not izlemelerin, "çalışma ortamının bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine odaklanacağı" ifade edildi.