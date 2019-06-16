Milli Savunma Bakanlığı: Suriye İdlib'de gözlem noktasına saldırı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9. gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye tarafından kurulan 9. gözlem noktasına Suriye tarafından havan toplarıyla düzenlendiği öne sürülerek, saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği açıklandı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin Rusya'yla görüşüldüğü söylendi.

'PERSONEL ZAYİATI YOK'

Yapılan açıklama şöyle:

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildi. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."