Macron ve Çipras: Türkiye Kıbrıs'ta yasadışı faaliyetini sonlandırmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama faaliyetini sonlandırması gerektiğini söyledi.

Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki AB zirvesinin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli" dedi.

Kıbrıs’la dayanışma içinde olduklarını ve Kıbrıs'ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini kaydeden Macron, "AB'nin bu konuda zayıflık göstermeyeceğini" ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da zirvenin bitiminden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bölgedeki provokasyonunun ikili sorun olmadığını, bunun bütün Avrupa Birliği'ni ilgilendirmesi gerektiğini" söyledi.

ÇİPRAS: SAYGI DUYMAYANLAR SONUÇLARINA KATLANMALI

"Konseptimizin özü, uluslararası hukuka saygı ve bunun için uluslararası hukuka saygı duymayanlar sonuçlarına katlanmalı" diyen Çipras, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis'e tam desteklerini dile getirdiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kıbrıs yönetiminin doğalgaz gelir paylaşımı anlaşmasına tepki gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün konuya ilişkin "Yeni aldığımız sondaj gemilerimiz de bölgeye intikal ediyor. Onların korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili fırkateynleri bölgede. Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Biz bunu yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bunun dışında da bize ait olan haklar var" açıklamasında bulunmuştu.