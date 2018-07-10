Kenya'nın dış borcunun yüzde 72'si Çin'e

Kenya'nın 50 milyar doları aşan dış borcunun çok büyük bölümünün Çin'e olduğu belirtiliyor.

Kenya'nın kamu borcu 50 milyar doları aştı. Borcun ödenebileceğine dair soru işaretleri oluşurken, borcun yüzde 72'sinin Çin'e olduğu belirtiliyor.

2016 yılına göre Kenya'nın dış borcu yüzde 15 artış gösterdi, aynı yılda dış borçta Çin'in payı yüzde 57'ydi.

Kenya yönetimi aşırı borçlanmayı savunarak, alınan parayla altyapı yatırımları yapıldığını, enerji seçeneklerinin ve dağıtımının geliştirildiğini, ulaştırma sisteminin güçlendirildiğini ifade ediyor.

Mayıs ayının başlarında Kenya, Çin tarafından kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası'na dahil olmuştu. Çin tarafından kurulan bu banka, IMF ya da diğer Batılı kuruluşlara benzer özelleştirme ve reform taleplerinde bulunmaması sebebiyle tercih ediliyor.

Kenya, rezerv para birimi olarak yuan kullanmayı değerlendiren 14 Afrika ülkesinden biri durumunda.