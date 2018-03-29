KDHC ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da görüşecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore liderleri arasındaki görüşme 27 Nisan'da gerçekleşecek.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki görüşmenin 27 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

KDHC ve Güney Kore liderleri arasında 2007 yılından beri ilk kez doğrudan bir görüşme gerçekleşecek.

Görüşme öncesinde 4 Nisan'da yapılacak toplantılarla güvenlik ve medya konusundaki detaylar kararlaştırılacak.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, KDHC'ye karşı ılımlı tavrıyla ve diplomatik ilişki kurma isteğiyle tanınıyordu.

Moon Jae-in, 2017 yılında göreve geldiğinde "Kore Yarımadası'nda barış olması için yapabileceğim her şeyi yapacağım" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın KDHC karşıtı tutumu, Güney Kore'de karşılık bulamamıştı.