İtalya İçişleri Bakanı, Papa'ya muhalif kardinalle görüştü

İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Papa Francis'e geçen yıl eleştiri mektubu yazan ve Donald Trump'a desteğiyle bilinen ABD'li kardinal Raymond Burke ile görüştü. Görüşmenin İtalyan hükümeti ve Vatikan arasındaki gerilimi yansıttığı düşünülüyor.

İtalya İçişleri Bakanı ve Kuzey Ligi adlı aşırı sağcı partinin lideri Matteo Salvini, Papa Francis'le arası iyi olmadığı bilinen ABD'li kardinal Raymond Burke ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi.

İkilinin daha önce iki defa daha görüştüğü söyleniyor. Papa Francis'e geçen yıl eleştiri mektubu yazan dört kardinalden biri olan Burke'ün Donald Trump yanlısı ve göçmenlere Papa'dan daha mesafeli yaklaşan biri olduğu biliniyor.

Salvini'nin sığınmacıların İtalya'ya kabulü ve Avrupa Birliği konularında Papa Francis'le uzun zamandır anlaşmazlık içerisinde olduğu biliniyor.

İtalya'da birinci parti olan popülist 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi'nin koalisyon yapmasıyla kurulan İtalyan hükümeti daha korumacı bir eğilimi temsil ederken, İtalya'da tarih boyunca etkili bir siyasi aktör olan Vatikan'ın Avrupa Birlikçi bir tutum aldığı görülüyor.

SİYASİ KAMPLAŞMA KİLİSE'Yİ KARIŞTIRDI

Görüşmenin İtalyan'ın yeni başbakanı Giuseppe Conte, Papa Francis'le herhangi bir resmi görüşmede bulunmamışken, protokole aykırı olarak gerçekleşmesi dikkat çekti. Salvini ile Burke'nin bir araya gelmesi, İtalya'daki yeni hükümet ile Vatikan arasındaki ilişkilerin kötüye gideceğinin habercisi olarak yorumlandı.

Öte yandan, daha önce Donald Trump'ın politikalarına desteğiyle gündeme gelen ve Katolik Kilisesi'nin "daha muhafazakar" kanadını temsil ettiği söylenen Burke'nin Salivini'yle görüşmesi, düzen içi çelişkilerin kiliseyi de karıştırdığını ortaya koyuyor.

SIĞINMACILARA İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK

Salvini ve Papa Francis arasındaki zaman zaman su yüzüne çıkan gerilim, son olarak İtalya hükümetinin Aquarius kurtarma gemisinin taşıdığı 630 sığınmacıyı ülkeye kabul etmemesi ve İspanya'ya yönlendirmesiyle gündeme gelmişti.

Bu kararıyla uluslararası medyanın eleştirilerine hedef olan, AB'nin sığınmacılarla ilgili kararlarını yok saymakla suçlanan Salvini'yi hedef alan Papa Francis, "Sığınmacı sorunu sayılarla ilgili değil, her biri kendi tarihi, kültürü, duyguları ve umutları olan bireylerle ilgili bir meseledir. Bu insanlar, göçmen statülerinden bağımsız olarak, bizim korunmamıza ihtiyacı olan erkek ve kız kardeşlerimizdir" demişti.

Papa Francis ABD'deki Demokratların ve AB yanlılarının desteğini kazansa da, Katalik Kilisesi'nin İtalya'da eski etkisine sahip olmadığı, kamuoyunun Salvini'den yana olduğu düşünülüyor.

