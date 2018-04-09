İsrail'le Türkiye arasında petrol ticareti 'kaybolan' tankerlerle yapılıyor

Türkiye'den kalkan petrol tankerleri, İsrail yakınlarında "kayboluyor". Bir süreliğine haritadan silinen tankerler, "hafiflemiş" olarak tekrar beliriyor.

İsrail basınında yer alan habere göre, Kuzey Irak petrollerini taşıyan ve Ceyhan'dan kalkan petrol tankerleri, Tel Aviv açıklarına geldiğinde İsrail karasularına gelmeden "kayboluyor".

Haaretz'in haberine göre aynı tankerler birkaç gün sonra yeniden belirdiklerinde "hafiflemiş" oluyor.

İsveç'te yaşayan Kuveytli petrol tüccarı Samir Madani, Türkiye ile İsrail arasındaki petrol ticaretinin bu yöntemle yapıldığını bildiriyor.

Söz konusu tankerler, yükleri boşaldıktan sonra aynı rotadan yeniden Ceyhan'dan petrol alarak İsrail'e gidiyor.

İsrail petrol rafinerilerinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı aktarılıyor.

Gizli petrol ticaretine ilişkin iddialar daha önce de basında yer almıştı.