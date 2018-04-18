IŞİD üyeleri Şam'ın güneyinden Deyrezzor'a geçmek istiyor

IŞİD üyelerinin Şam'ın güneyini terk ederek Deyrezzor'a geçiş yapmak istedikleri bildiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Suriye ordusunun Şam'ın güneyindeki IŞİD üyelerine karşı operasyon başlatacağı konuşuluyordu.

Al Masdar'ın haberine göre IŞİD'in Deyrezzor'a geçiş talep etmesiyle birlikte operasyonun gerçekleşmemesi ihtimali doğdu.

Yermük Kampı'ndaki ve civarındaki cihatçıların, geçiş taleplerine karşın ağır silahlarını bırakmak istemedikleri, bunun da görüşmeleri sekteye uğrattığı söyleniyor.

Suriye ordusunun IŞİD üyelerinin Deyrezzor'a geçişine izin vermesinin, Irak ile sorun yaratacağı ve ABD koalisyonu tarafından da kabul görmeyeceği kaydediliyor.

Suriye yönetimi, bölgede yapılması beklenen operasyonu, sivil yerleşimleri büyük zarar verecek olması sebebiyle istemiyor.

Yermük Kampı'ndaki cihatçıların sivil noktaları hedef almasından çekiniliyor.