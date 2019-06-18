İran ve Rusya'dan açıklama: CIA'in siber casusluk ağını çökerttik

İran, CIA tarafından yürütülen büyük siber casusluk ağının çökertildiğini ve farklı ülkelerde bulunan birçok ABD ajanının tutuklandığını açıkladı. Rusya haber ajansları da, Rus altyapısını hedef alan ABD merkezli siber saldırıların deşifre edilerek çökertildiğini belirtti.

İran, CIA'in yürüttüğü büyük siber casusluk ağını çökerttiklerini ve bunun sonucunda farklı ülkelerde bulunan birçok ABD'li ajanın tutuklandığını açıkladı.

Reuters'in dayandırdığı kaynaklara göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, "CIA'in farklı ülkelerde yürüttüğü operasyonlarda önemli rol oynayan en karmaşık CIA siber casusluk ağı, İranlı istihbarat kurumları tarafından tespit edilip çökertildi" açıklamasını yaptı.

İranlı devlet televizyonu IRIB'e konuşan Şamhani, "Tespit edilen casusluk ağını müttefiklerimizle paylaşmamız sonucu ajanlardan birçoğu yakalandı" dedi.

RUSYA: SİBER SALDIRILARI DEŞİFRE EDEREK ÖNLEDİK

Rusyalı haber ajansları RIA ve TASS da, Rus güvenlik kaynaklarından alıntı yaparak ABD tarafından yürütülen ve Rusya altyapısının kontrol sistemini hedef alan siber saldırıların deşifre edilerek engellendiğini bildirdi.

Alıntı yapılan güvenlik kaynakları, siber saldırıların temel olarak nakliyat, banka ve enerji altyapısını hedef aldığını belirtiyor.

NYT YAZMIŞTI, TRUMP İHANETLE SUÇLAMIŞTI

New York Times, üç gün önce yayımlanan haberinde ABD'nin gizli yazılımlarla bazı Rusya altyapılarına siber saldırı düzenlediğini iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter üzerinden gazeteyi ülkeye ihanetle suçlamıştı.