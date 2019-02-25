İngiltere’de ikinci Brexit referandumu gündeme geldi

İngiltere Başbakanı Theresa May, 27 Şubat'ta yapılması beklenen Brexit oylamasının 12 Mart'a ertelediğini duyurdu. Muhalefetteki İşçi Partisi ikinci bir Brexit referandumunu destekleyeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile müzakere edip uzlaştığı ama Londra’daki parlamentonun ezici çoğunlukla reddettiği AB’den çıkış (Brexit) anlaşmasıyla ilgili çıkmaza saplandı. May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasını 12 Mart’a ertelediğini açıkladı. Oysa daha önce revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat’a kadar parlamentoya sunma sözü vermişti.

Mısır’da yapılan Arap Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi’ne hareket etmeden önce basına açıklamalarda bulunan May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini söyledi.

MUHALEFETTEN YENİ BREXİT REFERANDUMUNA DESTEK

İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada parti lideri Jeremy Corbyn’in yeni bir Brexit referandumuna desteğini açıklayacağı duyuruldu. Açıklamaya göre Corbyn, partili milletvekilleriyle yapacağı bir toplantıda partinin yeni referanduma ilişkin bir teklifi parlamentoya sunacağını bildirecek.