İngiltere tarafından alıkonulan İran tankerinin tutulma süresi uzatıldı

Cebelitarık’ta İngiltere tarafından el konulan İran tankerinin tutulma süresinin 15 Ağustos’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İngiliz askerleri tarafından el konulan İran tankerinin tutulma süresinin uzatılmasına karar verdi. İran’a ait petrol tankeri Grace 1’e, 4 Temmuz’da AB yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla İngiliz Donanması tarafından çıkartma yapılmıştı. Tankerin alıkonulma süresi mahkeme tarafından 15 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Dün İran’ın Panama bandıralı bir tankere petrol kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koymasının ardından, ABD’den İran’a ait bir İHA’nın vurulduğu açıklaması gelmişti.