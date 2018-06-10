Hile iddiası sonrası Irak'ta oy pusulalarının tutulduğu merkezde yangın

Irak'ta oy pusulalarının tutulduğu merkezde yangın çıktığı belirtildi.

Irak 'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia edilmişti. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, oy pusulalarının tutulduğu depoda yangın çıktığı belirtildi. Bağdat'taki oy deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi. Irak 'ta geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından, elektronik oy sayma sisteminde hile yapıldığı iddia edilmiş ve oyların yeniden elle sayılması kararı alınmıştı.