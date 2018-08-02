Hamas'tan FKÖ'nün etkinliğine engelleme

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin güvenliğinde Filistin medyasının rolü konulu bir paneli yasakladı. Filistinli Gazeteciler Sendikası Hamas’a boykot çağrısında bulundu.

Gazze'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Abdullah el-Hurani Araştırma ve Belgeleme Merkezi tarafından düzenlenen bir seminer Hamas tarafından yasaklandı. Seminerde İsrail’deki Filistinli mahkumlar konusunda Filistin medyasının rolünün tartışması planlanıyordu.

Hamas sık sık Gazze'de siyasi rakipleri tarafından düzenlenen konferans ve protestoları yasaklıyor. Hamas güvenlik yetkilileri yasaklama gerekçesinin toplantıya katılanların sempozyum için izin almak için istekte bulunmamaları olduğunu açıkladı. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eyad el Bazam, konferansı “rutin yasal prosedürlere uymadığından” yasakladıklarını söyledi.

Gazze'deki kaynaklar, etkinliğin yasaklanma sebebinin Hamas'ın El Fetih'teki rakiplerinin çalışma yapmalarını tamamen engelleme isteği olduğunu belirtti. Yasaklanan etkinliğe katılacak olanlar arasında Fetih Mahkumları Komisyonu olarak adlandırılan bir grup ve Filistinli Gazeteciler Sendikası da bulunuyordu.

El Fetih’in örgütlü olduğu Filistinli Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada, “İşgal hapishanelerindeki kahraman mahkumlarımızın davasını desteklemek için yapılan bir etkinliğe yönelik bu keyfi engel, temel ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı haklarıyla çelişmektedir” denildi.

FİLİSTİNLİ GAZETECİLER SENDİKASI HAMAS'I ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRDI

Filistinli sivil toplum kuruluşlarını ve gazetecileri Hamas’a karşı durmaya çağıran Filistinli Gazeteciler Sendikası, Hamas’ı, “ifade özgürlüğünü güvence altına alan Filistin Temel Yasası'nın açık bir şekilde ihlalinden ötürü özür dilemeye” davet etti.

Hamas'ın bu kararı, Mısır'ın El Fetih ile Hamas'ı aralarındaki ihtilafa son vermeye ve bir Filistin birlik hükümetinin oluşumunu kabul etmeye ikna çabalarının olduğu bir dönemde gerçekleşti.