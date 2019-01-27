Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sebha kentinin büyük bölümünü kontrol altına aldı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Sebha kentinin önemli bölümünü kontrol altına aldı. Sebha Kalesi'nin de Hafter'in güçlerinin kontrolüne geçtiği belirtiliyor.

Libya Ulusal Ordusu, Sebha kentinin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Sebha Kalesi de dahil olmak üzere kilit yerleri kontrol etmekte olduğu belirtiliyor.

Hafter'e bağlı güçler tarafından yapılan açıklamada IŞİD ve diğer silahlı örgütlere karşı mücadelenin süreceği söylendi.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

El Kaide ve IŞİD dahil olmak üzere pek çok cihatçı örgüt Libya'da varlık göstermeye devam ediyor.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.