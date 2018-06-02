Google, Pentagon ile yapay zeka anlaşmasını yenilemeyecek

Google'ın, Pentagon için yapay zeka çalışması yapmak üzere sözleşmeyi yenilemeyeceği belirtildi.

BBC'nin şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Google, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için yapay zeka çalışması sözleşmesini yenilemeyecek.

Pek çok Google çalışanının Pentagon için yapılan yapay zeka çalışması yüzünden istifa ettiği ve binlerce kişinin Maven olarak bilinen Pentagon projesine katılmaya karşı bir protesto dilekçesini imzaladığı belirtildi.

Google çalışanları, projeye yapay zekanın "ölümcül amaçlar" için kullanılma riski olduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Öte yandan Google'ın, gelecek Mart ayında sona erecek sözleşmeyi yenilemeyeceği ancak Maven projesini iptal etmediği ve orduyla çalışmaktan da vazgeçmediği belirtiliyor.

Maven projesi, drone videolarında insanları ve nesneleri ayırt etmek için makine öğrenimi ve mühendislik yeteneğini kullanmayı içeriyor.

Nisan ayında 4 bin Google çalışanı açık bir mektup yayımlayarak, proje ile kullanıcıların güveninin riske atıldığını vurgulamıştı.