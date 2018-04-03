Fransa'da demiryolu grevleri başladı

Fransa'da aylarca sürmesi beklenen demiryolu grevleri başladı. Dört ana demiryolu sendikası greve katılıyor.

Fransa'da dünden itibaren demiryolunda grevler başladı.

Ülkenin dört büyük demiryolu sendikası her beş günün iki gününde grev kararı alırken, grevin en az 3 ay sürmesi bekleniyor.

'KAMU HİZMETLERİNİ SAVUNUYORUZ'

Sud Rail sendikasının lideri Emmanuel Grondein, "Sadece demiryolu işçilerini değil, kamu hizmetlerini savunuyoruz" diye konuşuyor.

Grevler sebebiyle Paris'te 8 TGV aracından yalnızca birinin çalıştığı bildiriliyor.

Fransa, İsviçre, İtalya ve İspanya arasındaki trenler de grevler nedeniyle kesintiye uğrarken, bu rotalarda tren seferi olmayacağı, Almanya'yaysa yalnızca üç seferden birinin düzenleneceği aktarılıyor.

GREV BAŞARISIZ OLURSA DİĞER SEKTÖRLER DE TEHLİKEDE

Grevlerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un devlet demiryolu SNCF'ye karşı saldırıları ve özelleştirmenin yolunu açma girişimleri sebebiyle yapıldığı bildiriliyor.

Macron'un sendikalara karşı zafer kazanması durumunda, eğitim sistemi ve emekliliği hedef alan düzenlemelere yöneleceği söyleniyor.

Sol sendika CGT bu sebeple grevlerin demiryolu sektörüyle sınırlı kalmamasını talep ediyor.

Enerji sektöründe çalışan işçiler, 3 Nisan'dan 28 Haziran'a kadar grevlere katılmayı ve enerji sektöründeki özelleştirmelere karşı durmayı planlıyor.

CGT çağrısına 19 Nisan günü kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin greve gitmesi isteniyor.