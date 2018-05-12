Filistin lideri Abbas ile Küba lideri Diaz-Canel buluştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Havana’da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile buluştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Latin Amerika turunun son günü olan dün Havana’da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüştü.

Askeri törenin ardından iki liderin baş başa görüşmesinde Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin’e desteğini belirterek, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

İkilinin görüşmesinin ardından Filistin lideri Abbas, Küba’nın ulusal kahramanı Jose Marti’nin anısına düzenlenen çelenk bırakma törenine katıldı.

Mahmud Abbas, Latin Amerika ziyareti kapsamında daha önce Şili lideri Sebastian Pinera ve Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşmüştü.