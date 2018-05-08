Abbas Kudüs için Latin Amerika'da

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Latin Amerika ziyareti çerçevesinde Venezuela'daydı. Maduro'yla görüşen Abbas, Küba ve Şili'ye geçecek.





Filistin Ulusal Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Miraflores Sarayı'nda ziyaret etti.

Maduro basın toplantısında Filistin halkının ulusal mücadelesine destek vermek için daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı, “Müzakereler Filistin bölgesinin ve var olma hakkının geri verilmesi yönünde devam edecek” dedi.

GÜNDEMDE KUDÜS SORUNU VAR

Abbas, Küba ve Şili'yi de ziyaret edeceği bölge turunda ilk olarak Venezuela'yı ziyaret etmiş oldu.

Filistin lideri, Latin Amerika liderleriyle, Kudüs'e elçilik taşıma gündemini konuşacak.

Guatemala ve Paraguay, ABD'nin ardından elçiliği Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ikinci ve üçüncü ülke oldu.