Fed: Rusların milyonlarca dolarlık aktif varlığına blokaj

ABD Hazine Bakanlığı, internet sitesinden, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke ettiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı (Fed), internet sitesinden, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke ettiğini açıkladı. Kararın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bir parçası olduğu belirtildi.

Fed açıklamasında, yaptırıma uğrayan şirketlerin, daha önce hakkında yaptırım kararı alınmış olan Divetechnoservices ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Böylece, Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno SRO şirketlerinin yanı sıra iki Rusya vatandaşı ve 6 Rusya bayraklı gemi yaptırım listesine dahil edildi.