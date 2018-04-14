Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü ve 'Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi gerektiği' ifadelerini kullandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğünü ve görüşmede May’in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu haberini geçti.

Görüşmede, Erdoğan'ın "Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çektiği, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirttiği, bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı" kaydedildi.