Erdoğan çıkış yolunu buldu: F-35 iptal olursa paramızı geri isteriz

Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki çıkmazı sonlandıracağına inandığını söyledi. Erdoğan, 'F-35 projesi için hali hazırda 1.25 milyar dolar ödedik. Eğer böyle yanlış bir harekette bulunurlarsa uluslararası mahkemeye taşırız. Çünkü şimdiye kadar ödediğimiz paranın iadesini talep ederiz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Japonya’da Nikkei gazetesine açıklama yaptı.

Erdoğan, S-400 savunma sistemi gerilimi yüzünden ABD’nin yaptırım uygulamaması için Trump’ı ikna edip edemeyeceği sorusuna “G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağım görüşmenin ikili ilişkilerimizdeki çıkmazı yok edeceğine ve işbirliğimizi güçlendireceğine inanıyorum” yanıtı verdi.

Erdoğan ayrıca “Ayrıca, Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi konuşuluyor” dedi.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan satın alması durumunda ABD yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunmuş ve Türkiye ile yapılan ortaklık doğrultusunda F-35 savaş uçaklarının teslimatının da durdurulacağını söylemişti.

'F-35 İPTAL OLURSA MAHKEMEYE TAŞIRIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan satın alınacak S-400 savunma sistemi ile ilgili süreçte geri adım atılmayacağını açıkladı ve yaptırımlarla ilgili Trump’tan ‘herhangi bir şey duymadığını’ anlattı.

Erdoğan, “F-35 projesi için hali hazırda 1.25 milyar dolar ödedik. Eğer böyle yanlış bir harekette bulunurlarsa uluslararası mahkemeye taşırız. Çünkü şimdiye kadar ödediğimiz paranın iadesini talep ederiz” dedi.