Erdoğan Trump'tan yaptırım izlenimi almamış

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında İmralı görüşmesi, ABD’nin olası yaptırımları ve olası kabine değişikliğine dair üzerine sorulara yanıt verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G-20 Liderleri zirvesine katılmak için Japonya’ya gitmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

ÖCALAN'I ZİYARET: ADALET BAKANLIĞI MÜRACAAT ÜZERİNE BÖYLE BİR ADIMI ATTI

İstanbul seçimi öncesi akademisyen Ali Kemal Özcan’ın İmralı'da Abdullah Öcalan’la görüşerek mektubunu kamuoyuna duyurmasıyla ilgili soruya Erdoğan "Adalet Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır ve böyle adım atılmıştır. Bununla ilgili olarak bakanlığımız hatta hatta ben daha ileri gidiyorum Milli İstihbarat Teşkilatı, bu çalışmaları yaparken kime nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve değerlendirmesini yapar. Kalkıp da muhalefetten şöyle ses geliyor, böyle ses geliyor buna bakmaz. Bakanlık müracaat üzerine adımını atmış kararını vermiştir” diye yanıt verdi.

'OSMAN ÖCALAN'IN KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞINI BİLMİYORDUM'

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi’de ekrana çıkmasıyla ilgili olarak ise Erdoğan “Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT Kürdi'ye müracaat yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarım bilirler. Bu konuda arkadaşlarıma güveniyorum. TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize 'Niye kurdunuz' demedi. TRT Kürdi'deki arkadaşlarımız hassasiyetleri göz önünde bulundurarak adımları atarlar ve buna göre de adımlarını atmışlardır” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN REFERANDUM ÇAĞRISI: NEREDE AKSAMALAR VARSA GİDEREREK DEVAM EDERİZ

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunda yaptığı referandum çağrısıyla ilgili soruya "Yeni yönetim sistemini millete sunduk, millet kararını verdi, bu iş bitmiştir. Bir yılı geride bıraktık, eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte nerelerde aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Akşam kalk sabah kalk referandum dünyada böyle bir şey yok. Başkanlık sistemi ülkemizde ilk defa bizimle denenmiştir, deneniyor. Ondan önce parlamenter sistemi denedik bizi nerelere getirdiğini gördünüz. Çok bedeller ödedik. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz" diye yanıt verdi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ: BUNLAR FİTNEDİR

Binali Yıldırım’ın kabinede görev alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan “Yeni yönetim içerisinde oluşmuş yapımız var. Bunlar fitnedir. Bu söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman kimi nasıl değerlendireceğimizi gayet iyi biliriz. Dışarıdan ahkam kesilmesine prim vermeyiz. AK Parti dışarıdan kumanda edilen parti değildir. Kararlarını kendi mekanizmaları içerisinde istişare yaparak alır” diye konuştu.

ABD YAPTIRIMLARI: TRUMP'TAN ÖYLE BİR İZLENİM ALMADIM

Rusya’da S-400 alımıyla ilgili olarak “bu işin bittiğini” defalarca söylediklerini kaydeden Erdoğan “Nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor” diye konuştu.

Erdoğan “Şunu unutmayın Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum" dedi. Erdoğan "Amerika ile ortaklığımız bir stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülmektedir. Sayın Trump'la yaptığım görüşmede doğrusu bu izlenimi almadım. Alt kademede birileri konuşuyor. Japonya'da bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı, C planı diyerek doğmamış çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim. O bizde saklı kalsın, adeta çeyiz sandığındaki gibi. Zamanı gelince meydana çıkarırız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump’ın yanısıra Japonya Başbakanı Abe ve Japonya İmparatoru ile, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşecek.

ÇİN'İN KUŞAK VE YOL PROJESİ

Şi Cinping ile bölgesel konuları da ele alacaklarını kaydeden Erdoğan “Çin'le ilişkilerimize kapsamlı ortaklık ve 'Tek Çin' prensibi ile yaklaşıyoruz. Türkiye, Çin ile birlikte İpek Yolu'nun en belirleyici ülkelerinden biridir. Kuşak ve Yol projesi yalnızca ekonomik değil, ülkeler arasındaki yakınlaşmaya da katkı sunuyor” dedi.

'PEK ÇOK ÜLKE DEAŞ'IN YANINDA YER ALDIĞIMIZI SÖYLEDİ, TERBİYESİZCE BİR YAKLAŞIM'

Erdoğan “Dünyada pek çok ülke bizim DEAŞ'ın yanında yer aldığımızı söylüyorlardı. Bu terbiye dışı bir yaklaşımdı" dedi. Trump ve Putin ile yapacağı görüşmelerde Suriye konusunu gündeme getireceğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

İDLİB: ELHAMDÜLİLLAH SIKINTI YAŞANMADI

Erdoğan Suriye ile ilgili olarak "Münbiç'te işin takipçisiyiz, verilen sözlerin tutulması gerekiyor. Münbiç'te yüzde 90'a yakın Araplarındır. Kürtlerin orada hakkı yoktur. Kürtler'den kastım oradan çekilmeleridir" dedi.

"Şu anda bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu daha çok İdlib'de meydana gelen olaylardır" diyen Erdoğan şunları söyledi: "Rejim İdlib'de acımasız davranıyor. Orada 12 gözlem kulesi var, zaman zaman tacize uğruyor. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Gereken noktada, gereken zamanda onlara cevabı en güzel şekilde verdik. Planlanan neyse, verilen sözler neyse o istikamette götürelim istiyoruz. Bu konuda muhatabımız Rusya'dır. İnanıyorum ki İdlib'de çok çok büyük vahşetler olabilirdi ama belli bir yerlerde durdurulmuş vaziyette."

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Erdoğan Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili olarak ise “Biz diyoruz ki, bu denizlerden çıkacak nema neyse Kıbrıs'ta yaşayanların eşit hakkı vardır. Bunu kalkıp da Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapılır derseniz itirazımız olur. Şu ana kadar çıkmış bir şey yok, hala aramalar devam ediyor. Sondaj gemilerimiz devreye girdi. Bunlar baktılar ki Türkler ciddi gidiyor. Bizim prensibimiz eşit miktarda dağıtmasını, paylaşmasını biliriz. Karşı taraftakilerin aynı adaletle bize davranmaları lazım, olay bu” dedi.