Çavuşoğlu: İdlib konusunda yeni bir zirveye gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü. İdlib, Kerç Boğazı gibi konuları ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib kentindeki durumla ilgili iki ülke arasında liderler düzeyinde yeni bir zirveye ihtiyaç olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Rusya’yla ticaretimiz var, aşamalı bir şekilde kaldırmaya başladığımız vize konusu var, konsolosluk meseleleri var. Bunları konuştuğumuz gibi tabii ki Suriye’yi konuşuyoruz, İdlib’i konuştuk, Anayasa Komisyonu’nu konuştuk ve diğer bazı bölgesel konuları da ele aldık” dedi.

'ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA SIKI BİR DİYALOG VAR'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında “sıkı bir diyalog” olduğunu belirten Çavuşoğlu, “onların aldığı kararların uygulamasını birlikte yine bugün gözden geçirdik” dedi.

Öte yandan TASS haber ajansına konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin İdlib’deki mevcut durum hakkında Rusya ile liderler düzeyinde yeni bir zirveye ihtiyaç olmadığını düşündüğünü söyledi.

İdlib’deki durumla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece yeni bir zirveye ihtiyaç yok” dedi ve ekledi: “Ordularımız, istihbaratımız ve dışişleri bakanlarımız birbirleriyle yakın temas halindeler.”

İdlib konusunun G20 zirvesinde Putin-Erdoğan görüşmesinde de gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, İdlib mutabakatının uygulanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti. Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması konusunda da adım attıklarını söyleyen Çavuşoğlu, komitenin en kısa sürede oluşturulmasını umduklarını dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasında 17 Eylül’de varılan İdlib mutabakatına göre bölgeden silahlı unsurların 15 Ekim’e dek çıkması öngörülmüştü. Ancak cihatçı grupların silahsızlandırılmış bölgedeki varlığı hâlâ devam ediyor.