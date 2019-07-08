Almanya, Washington'un Suriye'nin kuzeyine asker talebini reddetti

ABD’nin Suriye’den çektiği askerlerin yerine Almanya’nın kara birlikleri konuşlandırması talebine Berlin’den olumsuz yanıt geldi.

Almanya ABD’nin Suriye’den çektiği birliklerin yerine Alman kara birliklerinin konuşlandırılması talebini reddetti.

Alman hükümet temsilcisi Steffen Seibert bugün yaptığı açıklamada "IŞİD’le mücadele koalisyonu"nda hükümetin şimdiye kadarki tutumunu devam ettirmeyi planladığını kaydetti. Seibert bu tutuma kara birlikleri göndermenin de dahil olmadığını vurguladı.

Ancak Seibert ülkesinin Washington’la "IŞİD karşıtı koalisyona" gelecekteki katılımıyla ilgili görüşmelere de devam ettiğini söyledi.

Alman hükümet sözcüsü, ülkesinin Suriye’de “IŞİD’le mücadeleye katkısının önemli ve uluslararası kabul görmüş” olduğunu belirtti.

JAMES JEFFREY BERLİN ZİYARETİNDE AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, pazar günü Almanya ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada Berlin’den Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD askerlerinin yerini kısmen Alman askerlerinin almasını talep ettiğini dile getirmişti.



Jeffrey, Alman askerlerinin "ABD’li müttefiklerine ve bölgedeki Kürt güçlerine IŞİD’in kalıntılarıyla mücadelede yardım edebileceğini" ileri sürmüştü.

Jeffrey’in Almanya’dan özellikle askeri eğitim, lojistik ve teknik uzmanlarını Suriye Demokratik Güçleri’ne yardım için göndermesini istediği belirtilmişti.

Almanya’nın halihazırda Irak’taki “IŞİD karşıtı koalisyon”da keşif uçakları, yakıt ikmali uçağı ve askeri eğitim uzmanları bulunuyor.

Almanya’nın bölgedeki askeri varlığı eğer parlamento kararıyla uzatılmazsa 31 Ekim’de sona erecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas son Irak ziyaretinde bu süreyi uzatmak istediklerini söylemişti ancak bu konuda son kararı parlamentonun vermesi gerekiyor.

Eylül ayında Federal Meclis gündemine gelmesi beklenen bu konuda Hıristiyan Birlik partileri CDU ve CSU süreyi uzatmak isterken Sosyal Demokratlar (SPD) ise buna karşı çıkıyor.