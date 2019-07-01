'Suriye'den çekilen ABD askerlerinin yerini koalisyon güçleri alacak'

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, koalisyon güçlerinin Suriye’nin kuzeyine asker gönderebileceğini belirtti.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilen ABD güçlerinin yerine "IŞİD'le mücadele eden koalisyon güçlerinin" kara güçleri göndereceğini söyledi.

Bir süredir Paris ve Brüksel’de askeri ve siyasi liderlerle toplantılar gerçekleştiren ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, bu toplantıların ardından yaptığı açıklamada “Amerikan güçlerinin sahadan çekilişi sürüyor. Başkan Trump sahada kalan güçlerin kalış sürelerini belirsiz bir süre daha uzattı fakat çekilme sürüyor” dedi.

Bu duruma dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirten Jeffrey, “IŞİD ile mücadele eden koalisyon güçleri, sahadan çekilen Amerikan güçlerinin yerini alacak şekilde kara gücü gönderecek" dedi. Defensone sitesine konuşan Jeffrey hangi ülkelerin asker göndereceğine dair soruya “Bunu açıklamak o ülke hükümetlerinin insiyatifinde” diye yanıt verdi.

Koalisyon ülkelerinin göndereceği askerlerin, ABD güçlerinin yerini alacağını kaydeden Jeffrey, koalisyon ülkelerinin bu konuda "olumlu" tutum aldıklarını belirtti.