ABD’nin yeni askeri üs hamlesiyle Deyrezzor’da gerilim tırmanıyor

Suriye'nin petrol zengini vilayeti Deyrezzor'da ABD'nin çok büyük bir askeri üs kurduğu haberleri gelirken, Amerikan ve Rus güçleri arasında çatışmanın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sorumlusu Mehdi Kobani, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Deyrezzor vilayeti kırsalındaki petrol bölgesinde ABD'nin bir askeri üs kurmaya çalıştığını söyledi.

ÜS İNŞAATININ GÜVENLİĞİNİ SDG SAĞLIYOR

SDG kaynakları, petrol zengini Hekul Ömer bölgesinde inşa edilen yeni üssün diğer Kürt bölgelerindeki benzerlerinden çok daha büyük olacağını kaydediyor. Üssün kaç kilometrekare genişliğinde olduğu konusunda güvenlik gerekçesiyle detay veremeyeceğini ifade eden SDG yetkilileri, iş makinelerinin içinde çalıştığı üssün çevre güvenliğinin yine SDG tarafından sağlandığını belirtiyor.

ABD hali hazırda Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Ayn İsa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üslere sahip.

YENİ ÜSLERİN BAHANESİ IŞİD

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı uzun bir süredir tartışma konusu. IŞİD’e karşı Kürt güçleriyle birlikte düzenlenen operasyonlar ABD güçlerinin Suriye’deki varlığının gerekçesi olarak öne sürülse de, IŞİD’in askeri olarak bitme noktasına gelmesiyle ABD’nin Suriye’deki varlığı tartışmaların odağına yerleşti.

Son olarak Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu belirtmişti. Suriye’nin doğusundaki birliklerini önemli oranda geri çeken Moskova, Suriye’deki ABD güçlerinin varlığının ülkedeki istikrara yardımcı olmadığını savunuyor.

İçinden Fırat Nehri geçen Deyrezzor kenti birkaç ay önce Suriye ordusu tarafından IŞİD'den temizlenmişti. Deyrezzor kentinin doğu kırsalındaki birçok bölge ise SDG’nin kontrolünde bulunuyor.

ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Askeri üsler eksenindeki tartışmalar, Rus ve Amerikan güçleri arasında da zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Şubat ayında Rusya’ya bağlı özel kuvvetler bünyesindeki 300 askerin ABD hava saldırısı sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Son olarak, Suriye'de Rus kuvvetleri, Deyrezzor’da ABD ve ABD destekli güçlerle karşı karşıya geldi, ancak Rus ve ABD askeri yetkilileri arasındaki telefon görüşmesi sonrasında geri çekildi.

Bu hafta başlarında gerçekleşen olay, salı günü ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in gazetecilere verdiği demeçte ortaya çıktı. Mattis, bölgedeki Rus birliklerini kastederek, "Bunlar çok daha ileri konumlara hareket eden güçlerdi, fazla yakınlardı" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ve Rus mevkidaşı General Valeriy Gerasimov arasındaki görüşme sonrası durum kontrol altına alındı.