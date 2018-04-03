ABD'de binlerce öğretmen greve gitti

ABD'nin Oklahoma ve Kentucky eyaletlerinde binlerce öğretmen greve gitti.

ABD'nin Oklahoma ve Kentucky eyaletlerinde binlerce öğretmen ücret kesintilerine ve okul fonlarının azaltılmasına tepki olarak greve gitti.

New York Times'ın haberine göre Batı Virginia'daki benzer grevleri örnek alan öğretmenler, sosyal medya üzerinden örgütlenerek grev kararı aldı.

Grev yaşanan eyaletlerde ara dönem seçimlerine kısa zaman kaldığı bildirilirken, bu sebeple grevlerin siyaseti etkileyebileceği söyleniyor.

Grevlerin Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki eyaletlerde yaşandığına dikkat çeken NYT, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir başka eyalet olan Arizona'da da benzer grevlerin yaşanabileceğini kaydediyor.

Öğretmenlerin sendikalara duydukları güvensizlik nedeniyle kendi aralarında örgütlendikleri aktarılıyor.