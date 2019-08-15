ABD talep etti, Cebelitarık İran petrol tankerini bırakma sürecini durdurdu

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankerini serbest bırakma süreci ABD Adalet Bakanlığı'nın el koymak için talepte bulunmasıyla durduruldu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetiminin 4 Temmuz'da el koyduğu İran'a ait petrol tankerinin kaptanıyla üç mürettebatını serbest bıraktığı haberinin ardından duyurulan Grace 1 isimli tankerin de bırakılması süreci ABD Adalet Bakanlığı'nın talebiyle sekteye uğradı.

Cebelitarık yönetimi yaptığı açıklamada ABD Adalet Bakanlığı'nın değerlendirmeye alınan bir dizi suçlamada bulunduğu ve bunlara dayanarak Grace 1'e el koymak için başvurduğu bildirildi.

Açıklamada başvurunun Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından yerel saatle 16.00'da inceleneceği belirtildi.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla ilgili kararı Cebelitarık Yüksek Mahkemesi verecek.

Cebelitarık hükümeti ayrıca Grace 1'in kaptanı ve üç mürettabatının bugün serbest bırakılacağını teyid etti.