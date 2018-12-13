ABD Senatosu'nda Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yasa tasarısı sunuldu

ABD Senatosu'na Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısında, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman sorumlu tutulduğu belirtildi.

ABD Senatosu'na İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısında, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman sorumlu tutulduğu ve cinayetle ilgili sorumluluk taşıyan bütün yetkililerin hesap vermesinin istendiği belirtildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Bob Corker, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulduğu ve cinayete karışanların hesap vermesinin istendiği yasa tasarısının Senato'ya sunulduğunu aktardı.

Toplamda 8 Cumhuriyetçi senatörün destek verdiği ve ortaklaşa olarak alındığı belirtilen karar sonrasında, tasarının önce Senato'ya gelerek oylanması bekleniyor. Ancak, tasarının yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.