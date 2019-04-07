'ABD planları sadece İsrail'in yanılsaması'

İsrail seçimleri yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun yaptığı cüretli açıklamaların zeminini oluşturan ABD planlarına Hamas'tan tepki geldi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın “yüzyılın anlaşmasının” parçası olarak sunduğu “Filistin haritası”nın yalnızca İsrail'in peşinde koştuğu bir yanılsama olduğunu açıkladı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Bedran dün yaptığı açıklamada “Trump'ın sözde 'yüzyılın anlaşması'nda önerdiği harita, yalnızca işgalci İsrail'in peşinde koştuğu bir yanılsamadır. Tarihi Filistin haritası gönüllerimizdedir ve gelecek kuşaklar bunu genlerinde devralacak” dedi.

Bedran, Filistin halkının 1948'den beri terk etmeye zorlandığı topraklara dönme hakkı için mücadele vereceğini de vurguladı.

Lübnan'ın Arapça yayımlanan El Ekber gazetesinin önceki gün yayımlanan bir haberinde Trump'ın Ürdün'ü 45 milyar dolarlık bir mali yardım karşılığında bir milyon Filistinli mülteciyi barındırmaya zorladığı haberi yer almıştı. Buna göre, Filistinlilere vatandaşlık verilmesini içerecek plan Ürdün'de yaşayan Gazzelileri de sürece dahil ediyor. Yine Trump Mısır'dan da 65 milyar dolar karşılığı Filistinli mültecilere vatandaşlık vermesini istiyor. Lübnan da mülteciler konusunda görüşülen ülkeler arasında.

Haberde ayrıca, ABD'nin önerdiği İsrail-Filistin planının İsrail-Ürdün ve Filitin yönetimi arasında üçlü bir konfederasyonun yer aldığı belirtiliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas planı reddetmişti. Yine haberde Ürdün Kralı Abdullah'ın da konfederasyona karşı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Plana göre, Ürdün'ün Naharayim ve Tzofar bölgeleri Tel Aviv'e verilirken Emirlik bunun karşılığında Suudi topraklarının bir bölümünü alıyor.

Hafta başında Emirlik haber sitelerinden El Haliç Online, Trump yönetiminin bu planını Nakba (Büyük Felaket) Günü'nün yıldönümü olan 15 Mayıs'ta açıklamayı planladığını belirtmişti.

YASADIŞI YERLEŞİMLERDE KRİTİK ADIMLAR

Dün İsrail Başbakanı Netanyahu Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak edeceklerini söylerken, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Beytüllahim'deki Beytar Illit yerleşiminde 770 yeni birimin inşasını onayladığı da bildirildi. 1967'den bu yana işgal altında bulunan Filistin topraklarında İsrail'in yasadışı bir şekilde inşa ettiği 230 yerleşimde 600 binden fazla İsrailli yaşıyor.