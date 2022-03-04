Savaşa yanıt II: 'Nankörler'

Savaş ikinci haftasında, kanla, zorbalıkla, yalanla, dolanla, çarpıtmayla sürüyor. Savaşın ateşi sadece düştüğü yeri de yakmıyor üstelik, dalga dalga insanlığın üzerine koru düşüyor dokunduğunu eritiyor.

Biz de, bu zorbalıkta taraf olmadığımızı, emperyalizmin ve sermaye düzeninin savaşına yanıtı emekçi halkların örgütlü ve enternasyonalist birliği ile vereceğimizi söylemeye devam ediyoruz.

İşte tam da bu dayanışma ve mücadele birliğini oluşturmaya aday emek süreçlerinden bir tanesi, daha önce bir kaç yazıda daha değindiğim “platform işleri/çalışması”.

İnternet üzerinden, web siteleri, çevrimiçi platformlar ya da mobil uygulamalar aracılığıyla gelir getiren işler yapılmasına genel bir tanımlamayla platform çalışması deniyor. Bu alan birden fazla imalat ve hizmet sektörünün de kesişmesi ile karşımıza çıkıyor. Hem bu çoklu sektörel niteliği hem de geleneksel diye tanımlayabileceğimiz emek süreçlerinden farklı yapısı sebebiyle de bu platform çalışması meselesi epey kafa karıştırıyor.

Oysa, bizim temel kavramlarımızla baktığımızda ortada çok da karmaşık bir durum yok. Aksine, bildiğimiz kurgu: iletişim ve yazılım teknolojileri aracılığıyla kurulan bu platformların, bu platformların ortaya çıkarılmasında kullanılan her tür üretim aracının (donanım ve yazılımlar, ürün imalatlarında kullanılan makineler, hizmetlerde kullanılan mekanlar, araç gereçler vb.) ve üzerlerinde bir araya getirilmiş ürün ve hizmetlerin kendilerinin sahipleri patronlar ve sözü edilen her bir hizmet ve ürünün yaratıcıları emekçiler var.

Biraz daha sadeleştirip simgeleştirirsek, bu platform işlerinde, bir yanda Maldivler’de ada kapatıp düğün yapan YemekSepeti girişimcisi Nevzat Aydın’lar, diğer tarafta bir aya yaklaşan süredir ücretlerini sadece asgari düzeye çıkarabilmek, güvenceli ve örgütlü çalışma olanakları elde edebilmek için kontak kapatan Banabi moto-kuryeleri var.

Geçtiğimiz hafta yeni damat Nevzat Aydın, şirketindeki emekçilerin grevleri sürerken Maldivler’de düğün yapmasını eleştirenlere, ben artık işin başında değilim, çoktan sattım o şirketi diyerek açıklama yapmaya çalışırken kendini tutamamış üstüne “bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu” diyerek tüy dikmiş.

Bu açıklaması için teşekkür etmek gerek kendisine, böylesine duru bir emek-sermaye çatışması örneği, bu denli dobra bir sınıfsal aidiyet dışavurumu az bulunur. Emeğinin karşılığı ve hakları için direnen emekçilere, bundan sonra nankör denecekse, varsın densin, önemli olan bu yaşanan sürecin tarihe nasıl geçeceği. Tüm bunları ders materyali olarak bir köşede arşivlemek gerek.

Herneyse, biz bu platform çalışması alanının ortaya koyduğu küresel dayanışma ve ortak mücadele konusuna geri dönelim.

Ama ben yine kendimi tutamayıp, şu “nankörler” adlandırmasından devam edeceğim. Nevzat Aydın’ın bu açıklamasının üzerine sosyal medyada beliren yorumlardan birinde, bizim pembe montlu kuryelerin etkileyici fotoğraflarının birinin altında Komünist Manifesto’ya atfen “bütün ülkelerin nankörleri birleşin!" yorumunu gördüm, pek beğendim.

Nitekim bütün ülkelerin platform emekçileri bir süredir ayaktalar, mücadele ediyorlar ve dünya bu kadar hızla karanlığa sürüklenirken birleşmelerinin gerekliliği de giderek belirginleşiyor.

Avrupa Sendika Enstitüsü- ETUI bünyesinde, İngiltere’deki Leeds Üniversitesinden bir grup araştırmacı, 2020 yılında “ Küresel bir mücadele: Platform ekonomisindeki işçi eylemleri” başlığında bir rapor yayınladı.

Raporda, bir çevrimiçi platform ya da uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen her türden ücretli emek biçimi platform çalışması kapsamına alınarak, küresel ölçekte gerçekleşen eylemlerin bilgi belge ve verilerinden derlenen analizlere ver veriliyor. Araştırmacılar, 65 ayrı dilden derlenen bu verileri kendi geliştirdikleri bir endeks ile birleştirerek raporlaştırmışlar. Geniş bir coğrafyaya yayılan ve çeşitlilik barındıran platform çalışmasında, Uber şirketinin çalıştırma modeli prototip olarak tanımlanmıştı. Yani, istihdam statüsündeki belirsizlik (esnaf işçilik vs. bordrolu çalışma), düşük ücret, güvencesizlik, esnek/ağır çalışma koşulları ve örgütsüzlük Uber şoförleri vakaları ile örneklenmişti.

Özel araç sağlayan ulaşım platformlarının ardından raporda öne çıkan ikinci sektör de tahmin edeceğiniz gibi kuryelerdi. Küresel ölçekte, coğrafi, kültürel farklılıklara, ülkelerin internet ve kentsel altyapısına, dijital platformların iş modellerindeki çeşitliliğe bağlı olarak platform işlerindeki kuryeler farklılaşıyor. Moto-kuryeler, bisikletli kuryeler, nakliye araçları ile dağıtım yapanlar gibi farklı emek süreçleri karşımıza çıkıyor. Kuryeler ayrıca, yemek siparişi ve “paket” siparişi dağıtım işleri olarak da ayrışıyorlar.

Ayrımlar var ancak rapor yukarıda bahsettiğim bütünleştirme yöntemi ile farklı alanlardaki ortaklaşmayı ve eğilimleri bize sunuyordu.

Bir kere, 2015-2019 yılları arasından derlenen verilere göre gerçekleşen eylemlerde sürekli ve istikrarlı bir artış var. Raporda toplamda 300’ün üzerinde farklı ölçeklerde eylemin verisi derlenmiş.

Eylemler, bu yıllar arasında Batı Avrupa ağırlıklı gerçekleşse de, dünyanın dört bir köşesine uzanan bir yayılma eğiliminin olduğu da belgeleniyor. Aşağıdaki grafik Ocak 2015- Temmuz 2019 arasında gerçekleşen platform çalışması eylemlerinin küresel dağılımını gösteriyor. (Kaynak: Leeds Index)