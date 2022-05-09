Bizim kendi gündemimiz var

Çukurova batılı ülkelerin çöplük merkezi oldu. Elbistan ovası, miadı dolduğu halde geçici ruhsat adı altında bir belgeyle çalıştırılan termik santralin bacalarından çıkan dumanlarla zehirleniyor. Trakya'da Yıldız dağlarına yakın kaynağından doğan Ergene nehri fabrikaların atıklarıyla zehirleniyor. Karadeniz HES'lerle kurutuluyor. Antalya ve Muğla'da ormanlar mermer ocaklarıyla tahrip ediliyor.

Yukarıda örneklerini verdiğim öldürücü saldırıların yüzlercesi ülkemizin dört bir yanında her gün yaşanıyor.

Çukurova pamuk, buğday, ayçiçeği, zeytin, nar, mısır, narenciye (portakal, turunç, mandalina ve limon), muz, kivi, baklagiller, şekerkamışı, patates, domates, biber, marul, lahana, soğan, pirinç, soya, üzüm, yerfıstığı, bakla, börülce, fasulye, hıyar, badem, karpuz, kavun, yenidünya gibi birçok ürün üretilebilen bir ova iken son yıllarda batılı ülkelerin çöplüğü olarak anılır oldu. (Gerek İngiltere'deki evinin çöpüne takip cihazı atarak çöplerinin Adana'ya yolculuğunu belgeleyen İngiliz gazetecinin, gerek bu konuda Greenpeace'in açıklamaları ilginçtir Türkiye'den çok İngiltere'de gündem oluyor.)

Sadece çöplük de değil, Adana-Yumurtalık'ta kurulu bulunan termik santralin ihtiyacı için alıp/saldığı su, deniz suyu sıcaklığını yükseltti ve bu nedenle deniz canlıları bile bölgeyi terk etti. Bölge için önemli bir gelir kaynağı olan balıkçılık bitmiş durumda.

Elbistan ovası da felaketi yaşayan ovalarımızın başında geliyor. 1984 yılında faaliyete girdiğinde 35 yıllık ömür biçilen ama geçici izinle çalışmasına izin verilen termik santralin püskürttüğü hava nedeniyle başta toprak olmak üzere insanlar, hayvanlar, börtü böcekler ölüyor. Hava kirliliği, dünyada kabul edilebilir eşiğin 18 katı düzeyinde.

Oysa Elbistan Türkiye'nin 4. büyük ovası ve tahıl ürünlerinde, mısır, şekerpancarı ve ay çekirdeği ve kayısı üretiminde Türkiye'de sayılı yerlerden birisi.

Termik santral sadece havayı, toprağı kirletmiyor, aynı zamanda yer altı suyu da ölçüsüzce çekildiğinden Ceyhan Nehri artık daha az su taşıyor ve Ceyhan havzası (Çukurova) kuraklıkla baş başa kalmak üzere.

Greenpeace Akdeniz’in Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi‘ne (CREA) yaptırdığı analize göre Afşin A Santrali’ne eklenecek iki yeni ünite 1900 erken ölüme neden olacak; 500 kilogramı 1500 kilometrelik mesafe içinde olmak üzere, bölgede yılda 960 kilogram cıva birikimi yaratacak. Santralin salacağı PM (parçacık madde) kirliliği Karadeniz Bölgesine kadar yayılacak. Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı‘nın kayıtları, Afşin A Santrali’nin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının sekiz kat arttığını ortaya koyuyor.

Santraller aynı zamanda bölgenin ortalama sıcaklığını artırarak iklim değişikliği de yaratıyor. İki santralin üzerine kurulu olduğu Elbistan Ovası’nda, 1987 yılında ortalama sıcaklık 33 derece iken bu rakam 2010 yılında 38 dereceye yükseldi. Bu da tarımsal ürün yetişmesinde büyük kayıplara sebep oldu.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kapatılan santrallere ilişkin ”Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Elbistan doğayı ve hayatı koruma platformu üyeleri ise "Baca gazı arıtma sistemini kurduk diyorlar ama gözle görülür değişiklik yok, kül yağıyor" tespitinde bulunuyor.

Ergene ve çevresinde yapılan ölçümlere göre de bu bölgede sadece suda değil, yetişen marul, yeşil soğan, ayçiçeği, tahıl ürünleri, buğday ve pirinçte kadmiyum, kurşun, bakır, demir ve çinkodan oluşan ağır metal birikimine rastlanıyor.

Sadece Ergene, Çukurova ve Elbistan'da mı felaket yaşanıyor?

Karadeniz de HES'lerle kurutuluyor.

Bölgede aktif olarak 246 hidroelektrik santrali bulunuyor. En büyük hidroelektrik enerji üretim potansiyeline sahip il yüzde 32 değeri ile Giresun. Giresun'u yüzde 26 ile Trabzon, yüzde 18.8 ile Rize ve yüzde 13.3 ile Ordu takip ediyor.

Meralar imara açılıyor, tarım alanları betona gömülüyor. Göçmen kuşların yaşam alanları yok ediliyor. Denizlerde koylar, göllerde kıyılar yağmalanıyor. Mermer ocağı açmak için ormanlar tahrip ediliyor, maden şirketleri Kaz dağlarını, Erzincan'ı zehirliyor.

Tüm bunların nedenini aslında Hasan Hüseyin Korkmazgil Koçero şiirinde anlatmıştı;

"paralar girsin diyedir kalantor kasalara

ışıksız kalsın diyedir bir koca ülke

karanlıkta boğazlaşsın diyedir güzel yüzlü insanlar

fabrikalar işçi yesin para kussun diyedir

kıyılar yağmalansın ormanlar çiftlikleşsin

bankalar yağ bağlasın tekeller et bağlasın

holdingler palazlansın ortaklıklar göbeklensin

bu rüzgar böyle essin

bu değirmen böyle dönsün

bu çuvallar böyle dolsun diyedir"

...

Tüm bunlar birbiriyle bağlantılı ve ilgilidir. Temelinde kapitalizmin yok edici genetiği vardır. 'Sessiz istila' filmi, Özdağ, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi, sonrasında kırdığı 'pot' ve düzeltme çabası ile 6'lı masanın adayının kim olacağı tartışmaları, zihinleri meşgul etmesi için patlatılan mayınlardır.

Bu çarpıklıklara dair tek kelime edemeyen, sömürüye işaret etmeyen, ona karşı mücadeleyi hedefe oturtmayan her söylem sermayeye hizmet ediyor. Bizim kendi gündemimiz var.