Yeni koronavirüsü'nün Çin'in tüm bölgelerine sıçradığı duyuruldu: Ölü sayısı 170'e çıktı

Yeni koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e çıktı.

Tibet'te de ilk vakanın görüldüğü açıklanırken, Çin'in tüm bölgelerinde en az bir kişinin yeni koronavirüsü taşıdığı duyuruldu.

Çinli yetkililer, 29 Ocak itibariyle ülkede 7 bin 711 vaka görüldüğünü açıkladı. Enfeksiyon en az 18 ülkeye de sıçradı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) bugün bir araya gelip salgın ile ilgili küresel sağlık acil durumu ilan edip etmeyeceklerini konuşacak.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamalarda, "Son günlerde virüsün ilerlemesinde, özellikle bazı ülkelerde insandan insana bulaşmasında bizi endişelendiren noktalar var" demişti.