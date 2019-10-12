Yeni hizmete açılan devlet hastanesinin zemini çöktü

Eskipazar'da 2 yıl önce hizmete açılan devlet hastanesi bahçesinin zemini çöktü. Hastanenin taşınmasına karar verildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde henüz 2 yıl önce hizmete açılan 25 yataklı devlet hastanesi bahçesinin zemini çöktü. Çökmenin ardından yapılan etüt çalışması sonrası zeminin sağlamlaştırılmasına karar verildi. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle hastane boşaltılarak, imam hatip ortaokulunun ek binasında taşınacak.

Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde 8 ay önce çökme oldu. Yaklaşık 70 metre uzunluktaki beton alanda aşağı doğru yaklaşık bir metre çökme meydana geldi. Zaman içerisinde göçük daha da derinleşirken altından geçen yolun kenarındaki istinat duvarı ve kaldırımda da çökmeler yaşandı. Çökmenin yaşandığı bölgelere güvenlik şeridi çekilerek önlem alınmaya çalışıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak hastanenin geçici olarak Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasına taşınacağını açıkladı. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hastane çevresinde su drenaj hattı oluşturulmasına ve çöken bölümlerin çimento enjeksiyonu yöntemiyle sağlamlaştırılmasına karar verilmiştir. Yapılacak tüm bu işlemlerin kapsamlı bir çalışma gerektirmesi ve tahminen 1 yıl kadar sürecek olması nedeniyle vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamaması adına hastanemiz geçici süreyle boşaltılacaktır. Hastanemiz tekrar faaliyete geçene kadar sağlık hizmetlerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasında sürdürülecek olup, sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.