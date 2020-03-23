Yazılama Yayınevi'nden okurlarına online kitap armağanı

Yazılama Yayınevi, Tolga Binbay'ın Gerisi Hep Rivayet adlı öykü kitabını ücretsiz olarak erişime açtı.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 23 Mart 2020 12:59

Yazılama Yayınevi yeni koronavirüs salgınının ardından evlerinde vakit geçiren yurttaşlara kitap armağan etti.

Yayınevi sosyal medyadan Tolga Binbay'ın Gerisi Hep Rivayet adlı öykü kitabını ücretsiz olarak erişime açtığını yazdı.

Kitaba buradan ulaşılabilir.