Yazılama Yayınevi'nden okurlarına online kitap armağanı

Yazılama Yayınevi yeni koronavirüs salgınının ardından evlerinde vakit geçiren yurttaşlara kitap armağan etti.

Yayınevi sosyal medyadan Tolga Binbay'ın Gerisi Hep Rivayet adlı öykü kitabını ücretsiz olarak erişime açtığını yazdı.

Evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığımız bu olağanüstü günlerde okurlarımıza bir armağanımız var

Bazı kitaplarımızı sitemizden ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz. İlk kitabımız Tolga Binbay'ın Gerisi Hep Rivayet adlı öykü kitabı. İyi okumalar... pic.twitter.com/OSneqb6l84

— Yazılama Yayınevi (@YazilamaYayin) March 23, 2020